Rio de Janeiro'daki Governador Adası'nda bulunan Estaleiro Ilha (Eisa) tersanesi, geçmişte büyük ticari gemilerin üretildiği önemli merkezlerden biriydi. Ancak yarım kalan projeler ve sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle bazı gemiler hiçbir zaman tamamlanamadı. Devasa gövdeler, yıllar boyunca tersanenin üretim alanlarını işgal etmeye devam etti.

GEMİLERİN BİR KISMI HİÇ DENİZE AÇILAMADI

Tersanede bekleyen gemiler arasında Brezilyalı deniz taşımacılığı şirketi Transpetro için sipariş edilen Irmã Dulce ve Zélia Gattai adlı tankerler de bulunuyor. Bu gemiler, ülkenin deniz taşımacılığı filosunu büyütmek amacıyla başlatılan bir program kapsamında inşa edilmeye başlanmıştı.

Ancak projelerin durdurulmasıyla gemilerin yapımı yarım kaldı. Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA ve diğer taşımacılık şirketleri için hazırlanan bazı gemiler de benzer şekilde tersanede beklemeye başladı.

Aradan geçen yılların ardından gemilerin tamamlanmasının ekonomik açıdan mantıklı olup olmadığı yeniden değerlendiriliyor. Bazı gemilerin onarılarak kullanıma alınması ihtimali araştırılırken, kurtarılması mümkün görülmeyenlerin sökülmesi gündeme geldi.

DEV GEMİLER HURDAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Tersanenin mali sorunlarını çözmek amacıyla yıllardır tamamlanmayı bekleyen gemilerin bir kısmı sökülerek hurdaya dönüştürülmeye başlandı. Gemilerden çıkarılan metal parçalar ve kullanılabilir ekipmanlar satışa sunuluyor.

Mahkemenin de izin verdiği satışlardan elde edilecek gelirle şirketin borçlarının ödenmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar üç açık deniz destek gemisi ile bir petrol tankerinin söküldüğü bildirildi.

Şirket, boşalan alanlarda yeniden üretime başlamayı planlıyor. Ancak tersanede bekleyen bütün gemilerin parçalanması kesinleşmiş değil. Bazılarının tamamlanarak kullanıma kazandırılması ihtimali de değerlendiriliyor.