Ancak internette sıkça söylendiği gibi İrlanda, adaya taşınan herkese doğrudan para vermiyor. Destek, satın alınan veya sahip olunan boş ya da harap durumdaki bir binanın yenileme masrafları için veriliyor. Ayrıca program, yabancılara İrlanda'da yaşama veya çalışma hakkı sağlamıyor.

BOŞ EVLERİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR

Programın temelinde İrlanda'nın açık deniz adalarında uzun süredir boş duran konutları yeniden kullanıma açma hedefi bulunuyor. Ülkenin Our Living Islands politikası 2023'te başlatıldı ve ada topluluklarının nüfusunu güçlendirmenin yanı sıra ulaşım, internet bağlantısı, sağlık hizmetleri ve uzaktan çalışma imkanlarını geliştirmeye yönelik adımlar içeriyor.

Ada bölgelerinde uygulanan destek, ana karadaki programa göre daha yüksek olabiliyor. Uygun bir boş konut için destek 60 bin euroya, yapısal olarak harap durumdaki bir konutta ise 84 bin euroya kadar çıkabiliyor. Bu para ev satın almak için elden verilen bir taşınma ödemesi değil, onaylanan yenileme çalışmalarının maliyetini karşılamaya yönelik bir hibe.

EN AZ İKİ YILDIR BOŞ OLMASI GEREKİYOR

Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Programın güncel genel kurallarında konutun en az iki yıldır boş olması ve belirlenen yaş kriterini karşılaması isteniyor. Başvuru sahibinin de mülkün sahibi olduğunu veya satın almak için aktif görüşme yürüttüğünü belgelemesi gerekiyor.

Adalarda tadilat yapmak ise ana karaya kıyasla daha pahalı olabiliyor. Malzeme ve işçilerin deniz yoluyla taşınması maliyetleri artırıyor. Bu nedenle ada evleri için daha yüksek destek uygulanıyor. İrlanda'nın hedefi, yıllardır kapıları açılmayan evleri yeniden kullanılabilir hale getirerek adalarda uzun süre yaşayacak insanların sayısını artırmak.