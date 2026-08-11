1995 Türkiye Güzeli seçilen ve uzun yıllar modellik yapan Demet Şener, formda görüntüsünü nasıl koruduğunu anlattı. 2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kalan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Şener, spor, beslenme ve uyku düzeninin hayatındaki yerini paylaşırken uyguladığı en önemli kurallardan birini de açıkladı.

HAFTADA ÜÇ GÜN AĞIRLIK ANTRENMANI YAPIYOR

49 yaşındaki Demet Şener, formunu korumak için haftanın üç günü ağırlık antrenmanı yaptığını söyledi. Vakit bulduğu zamanlarda yürüyüş yapmaya da özen gösterdiğini belirten eski manken, düzenli hareketin yaşamının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Şener, beslenme düzeninde ise özellikle akşam saatlerine dikkat ettiğini söyledi. Eski manken, “18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum” diyerek uyguladığı beslenme kuralını anlattı.

UYKU DÜZENİNDEN DE ÖDÜN VERMİYOR

Formunu korumasında yalnızca spor ve beslenmenin etkili olmadığını belirten Şener, uyku saatlerini de düzenli tuttuğunu söyledi.

Şener, en geç 23.00'te uyuduğunu ve sabah 07.00'de uyandığını belirterek düzenli bir uyku programı uyguladığını dile getirdi.

“BOZMA GÜNLERİM VAR” DEDİ

Kendisini tamamen kısıtlamadığını da belirten Demet Şener, canı tatlı çektiğinde haftada bir kez istediği tatlı veya tuzlu yiyeceği tükettiğini söyledi.

Şener, bu günleri “bozma günleri” olarak nitelendirirken tatilde ise beslenme konusunda kendisini daha fazla serbest bıraktığını esprili bir dille anlattı:

“Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyaya yedim mesela.”

Şener böylece formunu korurken katı bir beslenme programından ziyade düzenli spor, belirli bir yemek saati, uyku düzeni ve zaman zaman kendisine tanıdığı kaçamaklarla ilerlediğini anlattı.