Bugüne kadar işletilmesi verimsiz görülen ya da teknolojinin yetersizliği nedeniyle göz ardı edilen yer altı kaynakları, küresel dengeleri sarsacak bir tablo ortaya çıkardı.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Çin, ülke çapında başlattığı devasa envanter güncellemesiyle stratejik maden rezervlerini görülmemiş seviyede artırdı.

2 BİN JEOLOG SAHAYA İNDİ, 1.800 MADEN BAŞTAN TARANDI

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve tam bir yıl süren devasa projede, 27 farklı bölgeden 100’ü aşkın kurum ve yaklaşık 2 bin jeolog görev aldı. 1.800’den fazla aktif maden sahasında bulunan 17 kritik mineral türü tek tek yeniden incelendi.

Eski kriterlere göre "düşük kaliteli" sayılan veya zorlu coğrafyası nedeniyle kayda alınmayan rezervler, gelişmiş madencilik ve ayrıştırma teknolojileriyle tekrar değerlendirildi. Sonuçlar ise yer altındaki potansiyelin boyutunu gözler önüne serdi.

Açıklanan resmi verilere göre, özellikle savunma ve havacılık sanayisi için hayati önem taşıyan metallerde rekor artışlar kaydedildi:

Renyum: Jet motorlarının yüksek sıcaklığa dayanıklı süper alaşımlarında kullanılan renyum rezervi %200'den fazla arttı.

Altın ve Nikel: Yapılan hesaplamalar; altın rezervlerindeki artışın 50, nikeldeki artışın ise 30 büyük maden yatağının toplamına denk geldiğini ortaya koydu.

Yüksek Teknoloji Metalleri: Çip ve batarya teknolojilerinin olmazsa olmazları galyum, indiyum, tantal ve vanadyumda, her bir element için en az 10 büyük yatağa denk gelen hacim artışı raporlandı.

NÜKLEER VE HAVACILIKTA DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRACAK ZİRKON KEŞFİ

Yalnızca eski yatakların güncellenmesiyle yetinmeyen uzmanlar, yeni keşiflere de imza attı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edilen yeni zirkon yatağı, Pekin yönetiminin uzun süredir ithalata bağımlı olduğu kritik bir alanda dengeleri değiştirecek nitelikte. Zirkonyum; özellikle nükleer reaktör yakıt elemanı kaplamalarında ve uzay-havacılık araçlarının aşırı ısıya dayanıklı alaşımlarında vazgeçilmez bir hammadde olarak biliniyor.

TARİHİ KEŞİF ZİNCİRİ: 1.444 TONLUK DEV ALTIN REZERVİ

Ülkedeki maden atılımı sadece mevcut sahalarla sınırlı kalmadı. Çin; Anhui eyaletinde keşfedilen dev bakır-altın sahası ve Asya'nın en büyüğü olarak kayıtlara geçen ilk deniz altı altın yatağı hamlelerinin ardından, son dönemin en büyük maden keşfini de duyurdu.

Liaoning eyaletinde bulunan Dadonggou yatağında, ortalama ton başına 0,56 gram tenöre sahip yaklaşık 2,58 milyar ton cevher tespit edildi. Bu sahanın tek başına 1.444 ton saf altın barındırdığı ve 1949'dan bu yana ülkede kayıtlara geçen en büyük altın yatağı olduğu bildirildi.

Yer altından çıkarılan bu devasa tablo; Çin'in hem küresel tedarik zincirindeki tekelini güçlendirdiğini hem de batarya, nükleer ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu stratejik hammaddeleri uzun yıllar güvence altına aldığını gösteriyor.