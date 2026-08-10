Valley County’de, Yellow Pine yakınlarında bulunan sahadaki çalışmalar yaklaşık 10 yıllık aranın ardından yeniden başlatılan keşif sondajlarının bir parçası. Sondajlar özellikle mevcut maden planının dışında kalan ve daha önce yeterince araştırılmamış bölgelere yoğunlaştırıldı.

ALTIN VE TUNGSTEN AYNI BÖLGEDE BULUNDU

En dikkat çekici sonuçlardan biri Yellow Pine açık ocağının güneydoğusundaki Clark Tunnel Fay Zonu’ndan geldi. Buradaki bir sondajda 21,3 metrelik bölüm boyunca ton başına 3,2 gram altın ve yüzde 0,9 tungsten tespit edildi. Şirket ayrıca bölgede tungsten içeren şelit mineraline rastlandığını bildirdi.

Sondajlarda farklı noktalarda yüksek tenörlü altın ve antimon değerleri de kaydedildi. Yellow Pine’daki bir başka bölümde 6,4 metre boyunca ton başına 16,2 gram altın ve yüzde 1,7 antimon ölçüldü.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA ÇIKARILMIŞTI

Stibnite bölgesi tungsten açısından geçmişte de önemli bir konuma sahipti. Bölgede tungsten 1941 yılında keşfedilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında üretim yapılmıştı. Yeni sonuçlar, onlarca yıl sonra bölgenin tungsten potansiyelini yeniden gündeme getirdi.

Perpetua Resources, tungstenin ekonomik potansiyelini belirlemek için ek sondaj ve metalürjik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor. Şirket, 2026 yılı boyunca Stibnite sahasında altın, antimon ve tungsten hedeflerine yönelik yaklaşık 10 bin metrelik sondaj programı yürütüyor.