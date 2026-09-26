Antalya'nın en önemli tarım merkezlerinden Serik'te yeni sezon hazırlıkları seralarda büyük bir hareketlilikle başladı. Bölgedeki çiftçiler uzun yıllardır sürdürdükleri geleneksel ekim alışkanlıklarını değiştirerek farklı ürünlere yönelirken, açıklanan maliyet beklentileri ve fiyat talepleri pazarın geleceğine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

YILLARIN DOMATES ÜRETİCİSİ KAPYA BİBERE GEÇTİ

Yeşilyurt Kuşcular Mahallesi'nde uzun yıllardır aile mesleği olarak çiftçilik yapan üreticiler, 2000 yılından bu yana aralıksız sürdürdükleri domates üretimini bu sezon kısmen durdurma kararı aldı. Yaklaşık 3 dönümlük sera alanında ilk kez kapya biber ekimine başlayan üreticiler, Eylül ayı itibarıyla toprağa giren fidelerin Şubat ayında hasat edileceğini ve Mayıs ayı sonuna kadar toplanacağını belirtti. Tarlalarda alternatif ürün denemelerine giren çiftçiler, bu değişimin pazar koşullarındaki getirisini merakla bekliyor.

KİLO BAŞINA İSTENEN RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz sezon kapya biber fiyatlarının üretici yüzünü güldürdüğünü ifade eden bölge çiftçileri, bu yıl ekim sahalarının artmasına rağmen yükselen girdi maliyetlerine dikkat çekti. Gübre, işçilik ve sera masraflarının katlandığını vurgulayan üreticiler, yeni sezonda ürünün kilosunun en az 200 liradan alıcı bulması gerektiğini dile getirdi. Üreticinin belini büken maliyetler karşısında 200 liranın altındaki bir fiyatın çiftçiyi kurtarmayacağı belirtilirken, piyasadaki nihai rakamların nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.