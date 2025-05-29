

Kıvanç Tatlıtuğ öncekü akşam Etiler'deydi. Bir mekan çıkışı görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu yeni sezonda ne tür projelerde yer alacağını açıkladı.

Tatlıtuğ "Ekranlarda olacağım ama dizi yapmayacağım yeni sezonda" dedi.

Son olarak 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ "Sürpriz, belki kulağınıza gelmiştir ama şu anda açıklamam mümkün değil. Yoğun bir tempoyla geleceğim. Komedi sonra 1-2 tane dijital platformda işlerimiz var. Televizyon dizisi yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

Yıllardır uyku apnesi ile mücadele eden ve tedavi gören Tatlıtuğ bu konuyla ilgili de "Sağlığım gayet yerinde" diye konuştu.