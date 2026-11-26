Üç komşu ülke arasındaki sınır ötesi ticareti, kültürel etkileşimi ve turizmi canlandırması beklenen tarihi hattın ilk seferi, Çarşamba günü Çin'in başkenti Pekin'deki ana tren istasyonundan düzenlenen törenle yola çıktı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu tarafından paylaşılan bilgilere göre, haftalık olarak düzenli gidiş-dönüş şeklinde işletilecek olan hat, toplamda 2.666 kilometrelik dev bir coğrafi güzergahı katediyor.

Pekin’den hareket ederek Asya’nın bozkırlarından kuzeye uzanan tren, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur başta olmak üzere güzergah üzerindeki pek çok önemli merkezde duraklayarak yolculuğunu Rusya’nın doğu Sibirya bölgesindeki sanayi kenti İrkutsk’ta tamamlıyor.

TÜM GÜZERGAH 55 SAAT SÜRÜYOR

Başlangıç noktasından son durağa kadar yaklaşık 55 saat süren bu uzun demiryolu yolculuğu, bölge halkları için ekonomik ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunarken, dünyanın en ikonik tren rotalarından birini yeniden uluslararası gezginlerin hizmetine açmış oldu. Uzmanlar, yolcu taşımacılığının yeniden devreye girmesinin üç ülke arasındaki vize, gümrük ve lojistik süreçlerine de ivme kazandırarak bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini öngörüyor.