Samsung, mobil cihazlarında sunduğu bazı artırılmış gerçeklik (AR) araçları için hizmet süresinin sonuna geldi. Şirket tarafından Galaxy Store üzerindeki uygulama sayfalarında yapılan bilgilendirmeye göre, Quick Measure ve AR Doodle uygulamaları 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

GÜNCELLEME VE İNDİRME DESTEĞİ SONA ERECEK

Belirlenen son tarihin ardından her iki uygulama da Galaxy Store mağazasından kaldırılarak yeniden indirilmeye kapatılacak.

Uygulamaları telefonlarında yüklü bulunduran kullanıcılar bu araçları bir süre daha çalıştırmaya devam edebilecek; ancak Samsung, yeni işletim sistemi sürümleri için uyumluluk desteği ve güvenlik güncellemeleri sağlamayacak.

QUİCK MEASURE VE AR DOODLE NE İŞE YARIYOR?

Quick Measure: Cihazların kamera donanımını kullanarak gerçek dünyadaki nesnelerin boyutlarını, duvar veya mobilya gibi eşyaların ölçülerini yaklaşık değerlerle hesaplamaya imkan tanıyor.

AR Doodle: Kamera görüntüsü üzerine dijital çizimler eklenmesini sağlıyor. Çevreye ya da yüz hatlarına göre sabitlenen bu çizimler, uyumlu Galaxy modellerinde S Pen yardımıyla da yapılabiliyor.

Samsung, daha önce AR Zone çatısı altında sunduğu bu özellikleri One UI 7 güncellemesiyle birlikte Galaxy Avatar yapısına devretmiş ve söz konusu araçları bağımsız uygulamalar olarak sunmaya başlamıştı. Alınan son kararla birlikte bu iki bağımsız uygulama tamamen sonlandırılmış olacak.