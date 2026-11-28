"Hem güçlendirmesi hem de zemini, çatısı, mekaniği ve elektriğiyle yaklaşık 1,4 milyar lira gibi bir parayla stadımızı bitirdik. Çimleri hazır, koltukları ve çatısı yeniden yapıldı. Zemin etüdü yeniden sağlamlaştırıldı, güçlendirildi. Elektrik ve mekanik sistemleriyle stadımız, eskisinden daha güzel hale geldi."

Öntürk, çalışmaların tamamlanmasıyla stadın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.