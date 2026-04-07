Waianae kıyısında yer alan bu bölge tarih boyunca kültürel açıdan büyük önem taşıyor. 'Kiʻi pōhaku' olarak bilinen kaya oymaları ilk kez 2016 yılında fark edilmiş, ancak zaman içinde hareket eden kumlar tarafından üzeri tekrar örtülmüştü. Son günlerde kıyıdaki doğal değişimler sayesinde bu izler yeniden gün yüzüne çıktı.

Bölge sakinlerinden Nani Peterson, bu figürlerin yalnızca görsel unsurlar olmadığını, aynı zamanda atalarıyla kurulan derin bir bağın simgesi olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre bu tür petrogliflerin kesin anlamı tam olarak çözülemese de çoğunlukla doğumlar ve önemli yaşam olaylarını kayda geçirmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, oymaların Hawaii’nin ilk yerleşimcileri tarafından 1000 yıldan daha uzun bir süre önce işlendiğini tahmin ediyor. Figürlerin bir kısmının tarım faaliyetlerini, gündelik yaşamı ve aile ilişkilerini yansıttığı düşünülüyor. Özellikle büyük bir insan figürünün üzerinde daha küçük bir figürün yer aldığı tasvir, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı simgeliyor olabilir.

ABD Ordusu Hawaii Garnizonu yetkililerinden Nathan Wilkes, dalga hareketleri ve kıyı akıntılarının kumları sürükleyerek bu tarihi oymaları açığa çıkardığını belirtiyor. Orduya bağlı Pililaʻau Dinlenme Merkezi’nde görev yapan kültürel miras ekibi şu ana kadar 26 petroglif tespit etti. Yaklaşık 40 metrelik bir sahil şeridine yayılan bu eserlerin, kum ve yosun tabakasının altında daha fazlasının bulunabileceği tahmin ediliyor.