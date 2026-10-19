Bir dönem yakın dostluklarıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un yıllardır küs olduğu öne sürülüyordu. İkili, Paris'te evlenen oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat'ın İstanbul'da düzenlenen düğününde aynı ortamda buluştu.

ÇAĞATAY ULUSOY NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, Paris'te kıyılan nikâhlarının ardından İstanbul'da düğün yaptı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede Çağatay Ulusoy, çiftin nikâh şahidi oldu.

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da katıldı. Serdar Ortaç ise sahne alarak davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı. Itır Esen, dantel işlemeli gelinliği ve omuzlarını da örten duvağıyla tercih ettiği klasik tarzıyla öne çıktı.

YAN YANA FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un aynı düğünde bir araya gelmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İkilinin fotoğraflarının yan yana paylaşılması, yıllardır konuşulan küslük iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir dönem aralarının bozuk olduğu öne sürülen iki oyuncunun aynı davette bulunması, barıştıkları yorumlarını da beraberinde getirdi.





8 YIL ÖNCEKİ KARELERİ DE YENİDEN PAYLAŞILDI

İki oyuncunun düğünde bir araya gelmesinin ardından, yaklaşık 8 yıl önce birlikte verdikleri pozlar da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Eski fotoğraflarla yeni görüntüleri karşılaştıran kullanıcılar, ikilinin yıllar içindeki değişimine dikkat çekti.





KÜSLÜK İDDİALARINA NE DEMİŞTİ?

Uzun yıllar yakın dost oldukları bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy hakkında, bir süredir aralarının bozuk olduğu yönünde iddialar ortaya atılıyordu. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi de bu söylentileri güçlendirmişti.

Snob Magazin'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2024 yılında katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti:

“Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz.”

İkilinin aynı düğünde bulunması, yıllardır konuşulan küslük iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak düğünde bir araya gelmeleri, aralarındaki ilişkinin durumuna ilişkin tek başına kesin bir gösterge oluşturmuyor.