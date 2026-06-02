Kemikler ilk olarak 1951 yılında Alaska’nın iç kesimlerinde araştırma yapan paleontolog Otto Geist tarafından bulundu. O dönemde kemiğin boyutu ve yapısı nedeniyle fosiller mamut kalıntısı olarak sınıflandırıldı ve yıllarca bu şekilde korundu. Ancak modern analiz teknikleriyle yapılan yeni çalışmalar, ilk değerlendirmede büyük hata yapıldığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten ekipte Alaska Üniversitesi’nden bilim insanları Matthew Wooller ve Patrick Druckenmiller de yer aldı. Araştırmacılar, fosiller üzerindeki DNA örneklerini incelediklerinde kemiklerin bir kara hayvanına değil deniz canlılarına ait olduğunu belirledi.

YILLARCA MÜZEDE YANLIŞ ETİKETLE KALDI

Uzmanlar, kemiklerin uzun süre mamut fosili sanılmasının en büyük nedeninin boyutları olduğunu söylüyor. İlk incelemelerde dev kaburga ve omur yapıları mamut anatomisine benzetildi. Ancak yeni analizlerde kemik yoğunluğu, bağlantı noktaları ve yüzey yapısının mamutlarla uyuşmadığı fark edildi.

Yapılan karşılaştırmaların ardından kemiklerden birinin minke balinasına, diğerinin ise nesli kritik tehlike altında bulunan 'North Pacific right whale' türüne ait olduğu açıklandı. Bilim insanlarına göre bölgenin binlerce yıl önce denizle bağlantılı olması, balina kalıntılarının iç bölgelere kadar taşınmış olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, olayın eski fosil kayıtlarının yeniden incelenmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtiyor. Özellikle geçmişte sınırlı teknolojiyle yapılan sınıflandırmalarda benzer hataların bulunabileceği ifade ediliyor.