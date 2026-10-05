Market raflarında sıkça görülen bazı yoğurt ve ayran ambalajlarındaki ifadeler için yeni dönem başlıyor. Geleneksel üretim yöntemlerini vurgulamak amacıyla kullanılan bazı tanımlamalar, yeni düzenlemeyle birlikte ticari ürünlerin etiketlerinde yer alamayacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 1 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamında üretilen yoğurt, ayran ve benzeri ürünlerin etiketlerine ilişkin yeni kurallar hatırlatıldı. Buna göre ürün ambalajlarında “ekşi maya” ve “kara maya” ifadelerinin kullanımına izin verilmeyecek. Gıda işletmelerinin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için verilen süre ise 31 Aralık 2026'da sona erecek.

AMBALAJLARDA HANGİ İFADELER KULLANILAMAYACAK?

Yeni uygulama yalnızca ürün isimlerini değil, ambalajlarda yer alan üretim yöntemi ve içerik açıklamalarını da kapsıyor.

Bu kapsamda şu ifadeler ürün etiketlerinde kullanılamayacak:

“Ekşi maya yoğurt”

“Kara maya yoğurt”

“Ekşi maya ayran”

“Kara maya ayran”

“Ekşi mayadan üretilmiştir”

“Kara maya kullanılmıştır”

Geçiş süresinin tamamlanmasının ardından mevzuata uygun olmayan etiketleri taşıyan ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.

“EKŞİ MAYA” VE “KARA MAYA” NEDEN KULLANILAMIYOR?

Düzenlemenin temelinde, yoğurt ve ayran üretiminde kullanılan mikroorganizmaların mevzuatta bilimsel adlarıyla tanımlanması bulunuyor.

Yoğurt üretiminde kullanılan temel bakteriler Streptococcus thermophilus ile Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus olarak belirtiliyor. Mevzuatta ise “ekşi maya” veya “kara maya” adıyla tanımlanmış bir yoğurt kültürü bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu ifadelerin ticari ürünlerin etiketlerinde tüketiciye sunulmasına izin verilmeyecek.

MARKET RAFLARI İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Yeni etiketleme kurallarına uyum için gıda işletmelerine tanınan süre 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Bu tarihten sonra kurallara uygun olmayan etiketleri taşıyan ürünler, raf ömrü devam ediyor olsa dahi piyasada bulundurulamayacak. Böylece 2027 itibarıyla marketlerde satılan yoğurt ve ayranların ambalajlarında “ekşi maya” ve “kara maya” ifadelerinin yer almaması gerekecek.