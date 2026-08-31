İspanya'nın Castellón bölgesine bağlı, sadece 51 kişinin yaşadığı sakin ve küçük Villores köyü, tarihi bir keşif ve büyük bir tehlikeyle çalkalandı.

Ağustos 2026 başında arazisinde tadilat çalışması yapan bir köy sakini, iş makinesinin kepçesine sert bir cismin takılmasıyla neredeyse yarım tonluk bir patlayıcı cephaneliğini gün yüzüne çıkardı.

İhbar üzerine harekete geçen patlayıcı imha uzmanları (GEDEX ve TEDAX) ile Jandarma ekipleri, güvenlik çemberine aldıkları bölgede günlerce süren titiz bir kazı çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaların sonunda toprağın altından tam 544 kilogram ağırlığında 68 adet patlamış obüs mermisi çıkarıldı.

Nüfus başına 11 kilogram bomba düşüyor

Kolektif hafızada derin izler bırakan İspanya İç Savaşı’ndan kalma bu cephanelik, büyüklüğüyle uzmanları bile şaşırttı.

Castellón genelinde bir yılda toplanan ortalama mühimmat miktarının neredeyse iki katı, bu küçük köyde tek bir parselden çıkarıldı.

İstatistiksel olarak vurulduğunda, köyde yaşayan her bir vatandaşa yaklaşık 11 kilogram patlayıcı düştüğü hesaplandı.

Geri çekilirken aceleyle gömülmüşler

Yapılan incelemelerde, 75 milimetrelik bu obüs mermilerinin fünye ve ateşleme mekanizmalarının bulunmadığı, ancak her birinin içinde 345 gramlık ölümcül trilita (TNT) patlayıcı yükünün muhafaza edildiği belirlendi.

Tarihçiler ve askeri uzmanlar, bu cephaneliğin 1938 yılındaki Aragon Taarruzu sırasında, Cumhuriyetçi ordunun Franco güçlerine karşı geri çekilirken mühimmatın düşman eline geçmesini önlemek amacıyla aceleyle gömdüğünü tahmin ediyor.

Kontrollü şekilde imha edildi

Toprağın altında geçen yaklaşık 90 yıl, bombaların patlama ve yıkım gücünden hiçbir şey eksiltmedi. Uzman ekipler tarafından güvenli bir bölgedeki taş ocağına taşınan yüzlerce kiloluk mühimmat, günlerce süren operasyonların ardından kontrollü patlatmalarla tamamen imha edildi.