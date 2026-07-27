İspanya’nın Sevilla Havalimanı’nda yıllardır terk edilmiş halde bekleyen Piper PA-23 Apache tipi uçak için resmi ihale süreci başlatıldı. İspanya Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Kurumu (Aena) tarafından hazırlanan ve İspanya Resmi Gazetesi’nde (BOE) yayımlanan ilanda, uçağın başlangıç bedeli 10 Euro, katılım teminatı ise 0,50 Euro olarak belirlendi.

8 YILDIR SAHİBİ BULUNAMAYAN UÇAK İÇİN İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

En az 2018 yılından bu yana Sevilla Havalimanı park alanında duran uçak için yasal prosedürler gereği üç ayrı dönemde resmi ilan yayımlandı. Olası hak sahiplerine yapılan çağrılara rağmen herhangi bir başvurunun gerçekleşmemesi üzerine uçak, hukuki olarak "terk edilmiş" statüsüne alınarak kamu mülkiyetine geçti ve satış listesine eklendi.

UÇAK HANGİ DURUMDA VE SATIŞA İLGİ NEDEN YOĞUN?

Yetkililer, uçağın uzun yıllar bakımsız kalması sebebiyle tekrar uçmasının mümkün olmadığını bildirdi. 1950'li yıllarda üretilen 4 kişilik ve metal gövdeli çift motorlu modelin koleksiyon veya hurda değeri taşıdığı kaydedildi. Uçamaz durumda olmasına rağmen sembolik başlangıç fiyatı nedeniyle ihale duyurusunun ardından Aena yönetimine çok sayıda başvuru yapıldığı açıklandı.

UÇABİLİR DURUMDAKİ EMSALLERİNİN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sevilla’daki uçağın hurda niteliğinde olduğu belirtilse de havacılık uzmanları, aynı modelin uçuşa elverişli örneklerinin küresel pazarda yüksek fiyatlardan alıcı bulduğuna dikkat çekiyor. Piper PA-23 Apache tipi uçakların piyasadaki ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:

Bakım isteyen ve eski donanımlı modeller: 35.000 - 60.000 ABD doları

Uçuşa hazır ve standart durumdaki modeller: 60.000 - 130.000 ABD doları

Modern kokpitli ve revize motorlu üst segment modeller: 150.000 - 225.000 ABD doları