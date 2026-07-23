İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Cerdanya Vadisi'nde yapılan araştırmalar, uzun yıllar doğal oluşum olarak değerlendirilen geniş çukurlar, hendekler ve su kanallarının aslında Roma İmparatorluğu dönemine ait gelişmiş bir altın madenciliği sistemine ait olduğunu ortaya çıkardı. Les Guilleteres d’All bölgesinde yürütülen incelemeler, Roma'nın altın üretiminde düşündüğünden çok daha gelişmiş yöntemler kullandığını gösterdi.

SU GÜCÜYLE ALTIN ÇIKARDILAR

Araştırmacıların aktardığına göre Romalılar, altın içeren toprakları doğrudan kazmak yerine suyun gücünden faydalandı. Dağlardan getirilen büyük miktardaki su, altın barındıran tortu tabakalarını aşındırarak değerli madenin açığa çıkmasını sağlıyordu. Bölgede tespit edilen yapay su kanalları, hendekler ve yaklaşık 300 metre çapındaki dev çukurun bu madencilik sisteminin parçaları olduğu değerlendiriliyor.

ROMA DÖNEMİNİ İŞARET EDİYORLAR

Kazı alanındaki eski bir su deposundan alınan tortular, optik uyarımlı lüminesans (OSL) yöntemiyle incelendi. Yapılan analizler, sistemin MS 1. ile 4. yüzyıllar arasında aktif olarak kullanıldığını, ardından ise terk edildiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu bulguların bölgede Roma dönemine ait altın madenciliğini doğrulayan en güçlü kanıtlar arasında yer aldığını ifade ediyor.

ROMA KENTİNE SADECE 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Keşfedilen maden sahasının, Roma döneminde Pireneler'in önemli yerleşimlerinden biri olan Iulia Libica'ya (bugünkü Llívia) yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunduğu belirlendi. Uzmanlar, bu kentin altın üretiminin planlandığı ve yönetildiği merkezlerden biri olabileceğini değerlendiriyor.

ROMA'NIN EKONOMİK GÜCÜNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, keşfin yalnızca antik madencilik tekniklerini değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun Pireneler'deki ekonomik faaliyetlerini anlamak açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Bölgede sürdürülecek yeni çalışmaların, Roma'nın altın üretim kapasitesi ve madencilik ağı hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunması bekleniyor.