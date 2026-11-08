Şehirler arası otobüs yolculuklarında ücretsiz ikram uygulaması daralıyor. Artan akaryakıt, köprü-otoyol ve işletme giderleri nedeniyle firmalar ikram servislerini kademeli olarak sonlandırmaya başladı. Kısa mesafeli hatlarda ikramlar kaldırılırken uzun güzergahlarda dağıtımlar en düşük düzeye indirildi.

Geçmişte dondurmadan açık büfe atıştırmalıklara kadar uzanan ikram menüleri, son yıllarda kek, bisküvi ve sıcak içecekle sınırlandırılmıştı. Şimdi ise birçok firma ücretsiz servis politikasını yeniden değerlendiriyor.

SU ÜCRETSİZ, DİĞER ÜRÜNLER ÜCRETLİ OLABİLİR

Birçok işletme, yolculuk boyunca yalnızca ambalajlı suyu ücretsiz sunmayı planlıyor. Sıcak ve soğuk içecekler ile bisküvi, kek ve sandviç gibi yiyeceklerin, havayolu şirketlerindeki uygulamaya benzer şekilde araç içi menüler üzerinden ücretli satılması hedefleniyor.

Ancak tüm sektörü bağlayan resmi bir federasyon kararı bulunmuyor. İkramlara ilişkin değişiklikler, firmaların kendi bünyelerinde aldığı kararlarla uygulanıyor.

MALİYETLER TASARRUFA YÖNELTTİ

Haberde görüşlerine yer verilen sektör temsilcilerine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra otoyol ve köprü geçiş ücretleri, terminal çıkış giderleri ve personel masrafları firmaları tasarruf tedbirlerine yöneltti.

Ücretsiz ikramların kaldırılması yolcuların da tepkisine neden oldu. Habere göre sosyal medyada paylaşım yapan çok sayıda yolcu, bilet fiyatlarının ulaştığı seviyeye dikkat çekerek uygulamayı konfor kaybı olarak değerlendirdi.