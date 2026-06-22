

Mutfakta hemen herkesin yaptığı alışkanlıklardan biri, süt ve süt ürünlerini buzdolabının kapağında saklamak. Pratik görünse de uzmanlara göre bu yöntem, sütün daha hızlı bozulmasına ve tazeliğini kaybetmesine neden olabiliyor. Yapılan uyarılar, yıllardır doğru bildiğimiz bir saklama alışkanlığının aslında yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

BUZDOLABI KAPAĞI SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ DEĞİL

Birçok kişi süt kutularını veya şişelerini kolay ulaşılabildiği için buzdolabı kapağına yerleştiriyor. Ancak bu bölüm, gün içerisinde sürekli açılıp kapandığı için buzdolabının en sıcak ve sıcaklığı en fazla değişen noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, sık yaşanan sıcaklık dalgalanmalarının bazı gıdalarda bozulmayı hızlandırabileceğini ve bakteri oluşumu riskini artırabileceğini belirtiyor.

SÜT ÜRÜNLERİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE KARŞI ÇOK HASSAS

Süt, yoğurt, kefir ve benzeri süt ürünleri sabit ve düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu ürünlerin buzdolabı kapağında saklanması, ürünlerin raf ömrünü olumsuz etkileyebiliyor.

Özellikle yaz aylarında veya buzdolabının sık açılıp kapandığı kalabalık evlerde sıcaklık değişimleri daha belirgin hale geliyor. Bu durum da süt ürünlerinin tazeliğini daha kısa sürede kaybetmesine yol açabiliyor.

SÜT NEREDE SAKLANMALI?

Uzmanların önerisine göre süt ve süt ürünleri için en uygun yer, buzdolabının orta rafının en arka kısmı. Bu bölüm, kapak kısmına göre çok daha sabit bir sıcaklığa sahip olduğu için ürünlerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sütü alışverişten sonra mümkün olan en kısa sürede buzdolabına yerleştirmek ve kullanım sonrası bekletmeden geri koymak da büyük önem taşıyor.

KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK BÜYÜK FARK YARATABİLİR

Günlük hayatta fark etmeden yapılan bu saklama hatası, hem gıda israfına hem de ürünlerin beklenenden daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin buzdolabı kapağından alınarak iç rafların arka bölümüne taşınmasının tazeliği korumak açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Kısacası, yıllardır sütü buzdolabı kapağında saklıyorsanız, onu daha doğru bir yere taşımanın zamanı gelmiş olabilir. Bu küçük değişiklik, hem ürünlerin ömrünü uzatabilir hem de daha güvenli bir saklama sağlayabilir.