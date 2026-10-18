12. ARKA KOLTUKLARIN ALTINDAKİ SAKLAMA BÖLMELERİ

Bazı otomobil modellerinde arka koltuk minderlerinin altında veya ayak bölümlerinde gizli saklama alanları bulunuyor. İlk bakışta fark edilmeyen bu bölmeler, küçük eşyaların düzenli biçimde taşınmasını sağlıyor. Bölmelerin yeri ve açılma şekli marka ve modele göre farklılık gösteriyor.

Not: Bu özelliklerin tamamı her otomobilde bulunmuyor. Donanım paketine, üretim yılına ve modele göre farklılık gösterebiliyor.