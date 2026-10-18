Üstelik bu özelliklerin bir kısmı yıllardır kullanılan otomobillerde bile mevcut. Yakıt deposunun hangi tarafta olduğunu gösteren küçük bir işaretten gizli saklama bölmelerine kadar pek çok ayrıntı gözden kaçabiliyor. İşte otomobillerde bulunan ve birçok sürücünün bilmediği o özellikler...
1. YAKIT DEPOSUNUN YERİNİ GÖSTEREN OK
Birçok otomobilin gösterge panelindeki yakıt pompası simgesinin yanında küçük bir ok bulunuyor. Bu ok, yakıt deposu kapağının aracın sağında mı yoksa solunda mı olduğunu gösteriyor. Özellikle kiralık veya ilk kez kullanılan otomobillerde işe yarıyor.
2. ANAHTAR KUMANDASIYLA CAMLARI AÇMA
Bazı otomobillerde uzaktan kumandanın kilit açma düğmesine birkaç saniye basılı tutulduğunda camlar otomatik olarak açılabiliyor. Bu özellik, sıcak havalarda araca binmeden önce içeride biriken sıcak havanın dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Bazı modellerde kilitleme düğmesiyle camları kapatmak da mümkün.
3. GÜNEŞLİĞİN YANA DOĞRU AÇILMASI
Sürücü ve yolcu tarafındaki güneşlikler yalnızca ön camdan gelen güneşi engellemek için kullanılmıyor. Pek çok otomobilde güneşliğin bir ucu yerinden çıkarılarak yan cama doğru çevrilebiliyor. Böylece yandan gelen güneş ışığı da engellenebiliyor.
4. SİLECEKLERİN SERVİS KONUMUNA ALINMASI
Bazı yeni nesil otomobillerde silecekler kaputun altında kaldığı için doğrudan kaldırılamıyor. Ancak araç kapatıldıktan sonra silecek koluyla belirli bir işlem yapıldığında silecekler servis konumuna geçiyor. Bu sayede silecek lastiklerinin değiştirilmesi ve camın temizlenmesi kolaylaşıyor. İşlem modele göre değişiyor.
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5. BAGAJIN İÇİNDEN AÇILABİLMESİ
Bazı otomobillerin bagaj kapağının iç kısmında acil durum açma mandalı bulunuyor. Özellikle belirli sedan modellerde yer alan bu mekanizma, bagajın içeriden açılmasını sağlıyor. Ancak her otomobilde aynı sistem bulunmuyor.
6. DİKİZ AYNASINDAKİ GECE MODU
Manuel iç dikiz aynalarının alt bölümünde küçük bir mandal bulunabiliyor. Bu mandal hareket ettirildiğinde aynanın açısı değişiyor ve arkadan gelen araçların farlarından kaynaklanan göz kamaşması azalıyor. Otomatik kararan aynalarda ise bu işlem elektronik olarak gerçekleşiyor.
7. EMNİYET KEMERİNİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA
Bazı otomobillerde ön emniyet kemerlerinin omuz hizasındaki bağlantı noktası yukarı veya aşağı hareket ettirilebiliyor. Bu ayar, kemerin boyun yerine omuz üzerinden doğru şekilde geçmesine yardımcı oluyor. Ayarın sürücünün boyuna uygun yapılması önem taşıyor.
8. TORPİDO GÖZÜNÜ SOĞUTMA
Bazı otomobillerin torpido gözünde klima sistemine bağlı küçük bir hava kanalı bulunuyor. Bu kanal açıldığında klimadan gelen serin hava torpido bölümüne yönlendirilebiliyor. Böylece içecekler ve bazı eşyalar daha serin tutulabiliyor. Ancak bu bölüm bir buzdolabı gibi çalışmıyor.
9. OTOMATİK VİTESİN KİLİDİNİ MANUEL AÇMA
Bazı otomatik vitesli araçlarda vites kolunun yakınında küçük bir kapak veya gizli düğme bulunuyor. Shift Lock Release olarak bilinen bu mekanizma, belirli arıza veya acil durumlarda vites kolunun kilidini manuel olarak açmaya yarıyor. Kullanımı araç modeline göre değiştiğinden kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulması gerekiyor.
10. SİLECEK HIZININ HASSAS AYARI
Birçok otomobilde silecek kolunun üzerinde küçük bir döner halka bulunuyor. Bu halka, aralıklı çalışan sileceklerin bekleme süresini veya yağmur sensörünün hassasiyetini ayarlayabiliyor. Böylece hafif yağmurda sileceklerin gereğinden hızlı çalışması önlenebiliyor.
12. ARKA KOLTUKLARIN ALTINDAKİ SAKLAMA BÖLMELERİ
Bazı otomobil modellerinde arka koltuk minderlerinin altında veya ayak bölümlerinde gizli saklama alanları bulunuyor. İlk bakışta fark edilmeyen bu bölmeler, küçük eşyaların düzenli biçimde taşınmasını sağlıyor. Bölmelerin yeri ve açılma şekli marka ve modele göre farklılık gösteriyor.
Not: Bu özelliklerin tamamı her otomobilde bulunmuyor. Donanım paketine, üretim yılına ve modele göre farklılık gösterebiliyor.
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