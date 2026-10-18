Üstelik bu özelliklerin bir kısmı yıllardır kullanılan otomobillerde bile mevcut. Yakıt deposunun hangi tarafta olduğunu gösteren küçük bir işaretten gizli saklama bölmelerine kadar pek çok ayrıntı gözden kaçabiliyor. İşte otomobillerde bulunan ve birçok sürücünün bilmediği o özellikler...

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