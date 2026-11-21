Son yıllarda dekorasyon anlayışında yaşanan değişim, geçmişin izlerini taşıyan eşyalara olan ilgiyi de artırdı. Uzun süre sade ve minimalist tasarımların ön planda olduğu ev dekorasyonunda artık nostaljik, sıcak ve kişisel dokunuşlar daha fazla tercih ediliyor.

'Grandmacore' veya 'grandma chic' olarak adlandırılan bu akım, eski dönemlerden kalan porselenleri de yeniden gündeme taşıdı. Özellikle pembe ve pastel renkli parçalar, hem dekorasyon meraklılarının hem de koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.

BAZI PORSELENLER YÜZLERCE DOLARA ALICI BULUYOR

Danimarka merkezli DenOffentlige'de yer alan habere göre, özellikle Çekya'nın Batı Bohemya bölgesindeki Karlovy Vary çevresinde üretilen eski porselenler dikkat çekiyor. Bölgenin köklü üretim geleneği nedeniyle Chodov ve Loučky gibi üreticilerin parçaları koleksiyonerler tarafından takip ediliyor.

Eski pembe yemek takımları, çay servisleri, kaseler ve dekoratif süs eşyaları öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Uluslararası vintage satış platformlarında bazı imzalı ve nadir parçalar birkaç yüz dolar seviyesinde fiyatlarla listeleniyor. Bununla birlikte her eski porselenin yüksek maddi değere sahip olmadığına dikkat çekiliyor. Ürünün üreticisi, nadirliği, desenleri ve genel durumu fiyat üzerinde belirleyici oluyor.

PORSELENİN DEĞERİNİ ANLAMAK İÇİN ALTINI ÇEVİRİN

Evinizde yıllardır sakladığınız eski porselenlerin değerini araştırırken ilk bakmanız gereken yer ürünün alt kısmı. Üretici damgası, seri bilgisi ve üretim bölgesine ilişkin işaretler, parçanın geçmişi hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Özellikle Karlsbad veya Karlovy Vary ibareleri, ürünün hangi üretim geleneğiyle bağlantılı olduğunu araştırmak açısından önem taşıyor.

Porselenin fiziksel durumu da en az üreticisi kadar önemli. Çatlaklar, kırık kenarlar, yüzeydeki hasarlar ve silinmiş desenler ürünün değerini düşürebiliyor. Eksiksiz takımlar, el boyaması süslemeler ve nadir desenler ise koleksiyonerlerin daha fazla ilgisini çekebiliyor.

SATIŞ YAPMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA DİKKAT!

Eski porselenlerini satmayı düşünenlerin ilk karşılaştıkları teklifi kabul etmeden önce araştırma yapmaları öneriliyor. Bunun için öncelikle ürünün altındaki damganın ve desenlerin fotoğrafı çekilmeli, ardından takımın eksik parçaları olup olmadığı kontrol edilmeli Benzer ürünlerin vintage satış sitelerindeki fiyatlarını incelemek de fikir verebilir. Fakat burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bir ürünün yüzlerce dolara satışa çıkarılması, o fiyattan alıcı bulduğu anlamına gelmiyor.

Bu nedenle yalnızca ilan fiyatlarına değil, tamamlanmış satışlara ve gerçekleşen işlem bedellerine bakılması gerekiyor. Böylece yıllardır evin bir köşesinde bekleyen porselenlerin gerçek piyasa değerini belirlemek daha kolay hale geliyor.