Yemekten hemen sonra meyve tüketmek, sindirim sistemi üzerinde beklenmeyen etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar, meyvelerin hızlı sindirilen besinler olduğunu, ağır yemeklerin ardından tüketildiğinde ise midede daha uzun süre kaldığını belirtiyor.

Bu durum bazı kişilerde şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlara neden olabiliyor. Özellikle lif oranı yüksek meyveler, dolu mideyle birleştiğinde sindirim sürecini zorlaştırabiliyor.

Beslenme uzmanlarına göre meyve tüketimi için en uygun zaman, öğünlerden en az 1-2 saat önce ya da sonra olarak öne çıkıyor. Bu sayede meyveler daha kolay sindiriliyor ve içerdiği vitaminlerden daha verimli faydalanılabiliyor.

Ancak her insanın sindirim sistemi farklı çalıştığı için, bazı kişilerde yemekten sonra meyve tüketimi ciddi bir sorun yaratmayabiliyor. Buna rağmen genel öneri, meyvenin tek başına ve doğru zaman aralığında tüketilmesi yönünde.

Küçük bir detay gibi görünen meyve tüketim zamanı, sindirim sağlığı açısından düşündüğünüzden daha büyük fark yaratabiliyor.