Çayın uzun süre tazeliğini korumasını sağlayan en pratik yöntemlerden biri, demleme sırasında demliğe bir adet küp şeker eklemek olarak gösteriliyor. Çay tutkunlarının yıllardır uyguladığı bu yöntem sayesinde çayın daha geç acılaştığı, renginin ise daha berrak kaldığı ifade ediliyor.

Demleme aşamasında çayın içine atılan tek bir küp şekerin, çayın daha dengeli demlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Bu küçük dokunuşun çayın tadını belirgin şekilde tatlandırmadığı, ancak acılığın daha geç ortaya çıkmasına yardımcı olduğu aktarılıyor. Aynı zamanda çayın renginin daha canlı ve parlak görünmesine de destek sağladığı ifade ediliyor.

ÇAYIN ACILAŞMASININ NEDENİ TANEN ORANI

Çay yaprakları sıcak suyla buluştuğunda tanen adı verilen doğal bileşenler suya geçmeye başlar. Yapraklar uzun süre sıcak suyun içinde kaldığında tanen miktarı artar. Bu durum çayın koyu renk almasına, tadının sertleşmesine ve zamanla bayat bir aroma kazanmasına neden olur.

BU HATALARI YAPMAYIN

Çayın lezzetini uzun süre korumak için yalnızca küp şeker eklemek yeterli olmuyor. Uzmanlar, çay yaklaşık 15-20 dakika demlendikten sonra yaprakların sıcak suyla temasının kesilmesini öneriyor. Süzgeçli demlik kullanmak veya çay posasını sudan ayırmak, acılaşmayı büyük ölçüde geciktirebiliyor.

Demleme sırasında kaynar suyun doğrudan kuru çayın üzerine dökülmemesi de tavsiye ediliyor. Önce sıcak suyun demliğe alınması, ardından çayın suyun üzerine eklenmesiyle yaprakların yanmasının önüne geçilebiliyor ve aroma daha uzun süre korunabiliyor.

DEMLİĞİ ATEŞTE BEKLETMEYİN

Çay demlendikten sonra demliği doğrudan yüksek ateşte bırakmak yerine alt çaydanlıktan yükselen buharın sıcaklığında muhafaza etmek öneriliyor. Ayrıca porselen veya cam demlik kullanımı da ısıyı daha dengeli koruyarak çayın tadının ve kokusunun son bardağa kadar taze kalmasına yardımcı oluyor.