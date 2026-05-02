Sosyal medyada “kardiyobey” olarak tanınan Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında ele aldığı konular arasında çaya limon eklenmesini de değerlendirdi. Keskin’e göre bu alışkanlık sadece bir şehir efsanesi değil; bilimsel açıdan bazı olumlu etkilerle ilişkilendirilebiliyor.

Doç. Dr. Keskin’in açıklamalarına göre limon, çayda bulunan bazı faydalı bileşenlerin vücut tarafından daha iyi kullanılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bilinen çayın bu özelliklerinin limonla birlikte daha belirgin hale gelebileceği ifade ediliyor.

DEMİRİN VÜCUT TARAFINDAN EMİLİMİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Çayın içinde yer alan tanen maddesi, demirin vücut tarafından emilimini zorlaştırabiliyor. Limon ise içerdiği C vitamini sayesinde bu olumsuz etkiyi dengeleyebiliyor.

Bu nedenle özellikle demir eksikliği yaşayan bireyler için çayın limonla birlikte tüketilmesi, demir emilimi açısından daha avantajlı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Limonlu çayın bir diğer potansiyel faydası da bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi. C vitamini açısından zengin olan limon, özellikle soğuk havalarda düzenli tüketildiğinde vücudun direncine katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlara göre limonlu çay, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler gösterebiliyor. Yemek sonrası tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Ayrıca bazı araştırmalar, bu alışkanlığın kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceğini ve insülin direnci riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Doç. Dr. Keskin’in değerlendirmelerine göre özellikle akşam yemeklerinden sonra içilen limonlu çay, hem sindirimi desteklemesi hem de demir emilimini olumsuz etkilememesi açısından pratik bir tercih olarak öne çıkıyor.