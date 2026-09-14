Temmuz 2026 verilerine göre, sığır eti fiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan %9,4'lük artış, et restoranı zincirlerinin kârlılığını olumsuz etkiledi.

Yükselen maliyetler karşısında kârlı işletme modelini sürdürmekte zorlanan şirketler, portföylerinde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Outback Steakhouse, Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill ve Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar markalarının sahibi Bloomin' Brands, yaklaşık 10 ay önce büyüme potansiyeli düşük lokasyonları kapatmayı hedefleyen çok yıllık bir plan başlattı. Bu kapsamda şirket:

2025 YILINDA ABD GENELİNDE 21 RESTORANI KAPATTI

Önümüzdeki dört yıl içinde süresi dolacak 22 lokasyonun kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

28 Haziran 2026'da sona eren ikinci çeyrekte 4'ü şirkete ait, 5'i franchise olmak üzere 9 şubeyi kapatırken, aynı dönemde 5 yeni restoran açtı.

WYOMİNG VE BALTİMORE ŞUBELERİ KAPANIYOR

Şirketin iyileştirme adımları doğrultusunda son olarak Wyoming, Evansville'deki 21 yıllık franchise şubesi 23 Ağustos 2026'da faaliyetlerine son verdi. Eyaletteki diğer şube olan Cheyenne lokasyonu ise hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ayrıca zincirin Maryland, Baltimore'daki Boston Street adresi de 11 Ekim tarihi itibarıyla kapılarını kapatıyor. Şirket yetkilileri, bölgedeki Ebenezer Road şubesi ile Maryland genelindeki diğer 21 lokasyonun açık kalacağını duyurdu.

FİNANSALTAHMİNLER YÜKSELTİLDİ

Kapanış kararlarına rağmen Bloomin' Brands CEO'su Mike Spanos, 5 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek finansal sonuçlarından ve dönüşüm sürecinden memnun olduklarını belirterek yıl sonu kazanç tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini ifade etti.

1988 yılında kurulan Outback Steakhouse'un ABD'nin 44 eyaletinde 660 şubesi bulunuyor. Ana şirket Bloomin' Brands ise küresel çapta 1.440'ı aşkın restoran ile faaliyet gösteriyor.