Tamirciye göre Volkswagen T-Roc, piyasaya ilk çıktığı dönemde yüksek fiyatı nedeniyle sıfır olarak cazip bir seçenek değildi. Ancak modelin ikinci el piyasasına girmesi ve fiyatlarının değişmesiyle düşük kilometreli araç arayanlar için farklı bir seçenek haline geldi.

TAMİRCİ NEDEN VOLKSWAGEN T-ROC’U İŞARET ETTİ?

Volkswagen T-Roc, Golf ile ortak teknik temelleri kullanan kompakt crossover modelleri arasında yer alıyor. Tamirci, aracın mekanik yapısını, montaj kalitesini ve piyasadaki genel itibarını modelin öne çıkan özellikleri arasında gösterdi. Aracın yerden yüksek yapısı da belirtilen avantajlardan biri oldu. Bu özellik T-Roc’un özellikle bozuk yollarda standart binek otomobillere göre daha kullanışlı olmasını sağlıyor.

AİLE KULLANIMINA UYGUN MU?

T-Roc’un iç hacmi ve bagaj kapasitesi de tamircinin dikkat çektiği noktalar arasında bulunuyor. Uzman, aracın 3 veya 4 kişilik ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilecek yapıda olduğunu belirtiyor. Pratiklik, işlevsellik ve tasarım da modelin ikinci el piyasasında öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

HANGİ T-ROC VERSİYONUNU ÖNERDİ?

Tamirci özellikle otomatik şanzımanla birlikte sunulan turbo dizel T-Roc versiyonunu öne çıkardı. Bu seçeneğin performans, konfor, kullanım kolaylığı ve yakıt tüketimi açısından serinin dikkat çeken versiyonlarından biri olduğunu belirtti. Uzman, ikinci el araç seçiminde servis geçmişinin ve aracın mevcut teknik durumunun da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.