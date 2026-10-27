Tiyatro ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden Cihat Tamer, Bambaşka Sohbetler programında sanat hayatına ve oyunculuk mesleğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesleğe başladıkları dönemde önceliklerinin para kazanmak ya da şöhrete ulaşmak olmadığını anlatan Tamer, kendi kuşağındaki sanatçıların oyunculuğa farklı bir anlayışla yaklaştığını ifade etti. Uzun yıllara dayanan kariyerine rağmen tiyatro sahnesinde çalışmayı sürdürdüğünü belirten usta oyuncu, kazanç konusundaki sözleriyle dikkat çekti.

“Ekmek yok, halen kazmaya çalışıyoruz”

Yıllardır tanınan bir oyuncu olmasının kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı sorulan Cihat Tamer, şöhretin tek başına geçim sağlamaya yetmediğini dile getirdi.

Tamer, kendisine yöneltilen “Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yok. O kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.”

“Meşhur olmak için başlamadık”

Sanatçı, oyunculuğa adım attıkları yıllarda şöhret ve para kazanma hedefinin ön planda olmadığını da vurguladı. Mesleğe duydukları ilgiyle yola çıktıklarını belirten Tamer, zaman içinde hem tanındıklarını hem de para kazandıklarını söyledi.

Usta oyuncu, o dönemdeki meslek anlayışını şu sözlerle anlattı:

“Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da.”

65 yıllık sanat hayatını geride bırakan Cihat Tamer’in açıklamaları, oyunculukta tanınmışlığın yanı sıra mesleği sürdürmek için verilen emeğe de dikkat çekti.