Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin kullanırken yapılan hesaplama hatalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

9 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar, yıllık izin günleri ile hafta tatillerinin iç içe geçirilerek hesaplanması uygulamasını yasaya aykırı buldu.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın köşesinde aktardığı detaylara göre süreç, bir işçinin açtığı alacak davası ve Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusuyla Yargıtay gündemine taşındı.

YEREL MAHKEMENİN İZİN HESAPLAMASI HATALI BULUNDU

Bir işçi, üç farklı dönemde çalıştığı şirkette kendisine yıllık izin kullandırılmadığını ve iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili talebiyle İş Mahkemesinde dava açtı.

Davalı işveren ise işçinin istifa ettiğini ve herhangi bir izin alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, işverenin istifa iddiasını destekleyen bir belge bulunmadığını tespit etti. Ancak yıllık izin alacağı konusunda, dosyadaki belgelere dayanarak işçinin toplam 24 gün izin kullandığını ve bakiye alacağı kalmadığını belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi.

İlk derece mahkemesinin miktar itibarıyla kesin olarak verdiği bu karara karşı doğrudan istinaf yolu kapalı olduğu için devreye Adalet Bakanlığı girdi.

ADALET BAKANLIĞI KANUN YARARINA TEMYİZ İSTEDİ

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin verdiği kararda yasa ihlali ve usul hatası tespit ederek dosyayı "Kanun Yararına Temyiz" yetkisi kapsamında Yargıtay’a taşıdı.

Bakanlığın itiraz gerekçelerinde, işçinin hizmet süresine göre izin hakkının 24 gün değil 28 gün olduğu ve işçinin izinli olduğu günlere rastlayan hafta tatillerinin yıllık izin süresinden düşülmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

YARGITAY YILLIK İZNİN ESASLARINI HATIRLATTI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışma hayatındaki izin ve ispat yükümlülüklerine dair şu yasal kuralların altını çizdi:

İspat Yükü İşverendedir: İşçinin yıllık izin kullandığını işveren; imzalı izin defteri veya eş değer hukuki bir belge ile kanıtlamakla yükümlüdür.

Sözleşme Bitiminde Ücrete Dönüşür: İş sözleşmesi hangi nedenle sona ererse ersin, kullanılmayan izinlerin ücreti son brüt maaş üzerinden nakden ödenmelidir.

Kanun Maddesi Açıktır: İş Kanunu’nun 56/5 maddesi uyarınca; yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

HAFTA TATİLİ İZİN SÜRESİNE DAHİL EDİLEMEZ

Somut olayı inceleyen Yargıtay, işçinin kâğıt üzerinde toplam 28 gün izinli gösterildiğini ancak bu izin süresinin içerisine 4 gün hafta tatilinin (pazar günü) denk geldiğini belirledi.

Yargıtay, hafta tatilinin işçinin yasal hakkı olduğunu ve yıllık izin süresiyle iç içe geçirilemeyeceğini hükme bağladı.

Bu doğrultuda işçinin 4 günlük yıllık izin hakkının daha bulunduğu ve bu sürenin ücretinin ödenmesi gerektiği belirtilerek, İş Mahkemesinin hatalı kararı oy birliğiyle kanun yararına bozuldu.

Yeni kararla birlikte, işverenlerin insan kaynakları departmanlarının izin hesaplamalarında pazar günlerini ve resmi tatilleri yıllık izin süresinden ayrı tutması zorunlu hale geldi.