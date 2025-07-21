Milyonlarca çalışan yaz tatili planlarını yaparken, yıllık izin için ise şirketlere başvurmaya başladı. Günler öncesinden şirkete bildirilen izin hakkı ile ilgili bilinmeyen detaylar yeniden gündeme geldi. Yasal düzenlemelere göre çalışanlar, hizmet sürelerine bağlı olarak 14 ila 26 gün arasında ücretli yıllık izin kullanabiliyor. Ancak çok sayıda çalışanın haberdar olmadığı bir hak daha var. Yol izni sayesinde tatiliniz uzayabilir.

NTV'de yer alan habere göre, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, tatilini işyerinin bulunduğu şehir dışında geçirmek isteyen çalışanlar, seyahat sürelerini belgelemeleri halinde toplamda dört güne kadar yol izni alabiliyor. Bu izin ücretsiz olarak veriliyor ancak işveren isterse bu süre için de ücret ödeyebiliyor.

SEYAHAT YERLERİNİ BELGELEMELERİ GEREKİYOR

Yol izni almak isteyen çalışanların, yıllık izin tarihlerinin netleşmesinin ardından işverene seyahat edecekleri yeri belgelemeleri gerekiyor. Örneğin İstanbul’da çalışan bir kişi, tatilini Marmaris’te bir otelde ya da kiralık bir evde geçirecekse fatura veya kira sözleşmesini işverene sunarak bu haktan faydalanabiliyor.

ÇOK AZ KİŞİ KULLANIYOR

Yasal bir hak olmasına rağmen, yol izni uygulamada neredeyse hiç kullanılmıyor. Çoğu çalışan, izinlerini Cumartesi gününden başlatıp bir sonraki haftanın Pazartesi günü işe dönerek toplamda 9 gün tatil yapmayı tercih ediyor. Oysa 4 günlük yol izni de kullanılırsa bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.