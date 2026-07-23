Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti.

'YASA OYUNLARIYLA GENEL BAŞKAN OLAN KILIÇDAROĞLU'

Büyükerşen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek"

BİRÇOK İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Özgür Özel'in veda açıklaması sonrası CHP'den başta Onur Akın, Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz gibi isimler istifa etmişti.

E-DEVLET KİLİTLENDİ

Vatandaşların yoğun istifa işlemleri için girdiği e-Devlet'te ise sistem kilitlenmiş ve 'hata' uyarısı vermişti.