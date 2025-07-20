Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İngiltere’deki dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi’ni ziyareti sırasında oradaki Atatürk heykelini beğenmedi. Bunun üzerine kendisi balmumu heykel yapmaya başladı. Birbirinden güzel yaptıkları da Eskişehir’deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde sergilendi. Müzeyi her yıl binlerce kişi ziyaret etti. Yılmaz Büyükerşen’in son yapıtı ise görenleri hayran bıraktı.

ADETA GERÇEK GİBİ



Büyükerşen, Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykelini yaptı. İlhamı ise Ulu Önder’in 1926 yılında Atatürk Orman Çiftliği içinde kendi parasıyla yaptırdığı Koliba’da, hasır bir koltukta, elinde kahvesiyle otururken çekilen fotoğrafı oldu. Büyükerşen, heykeli Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne hediye etti.