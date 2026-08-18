Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti. Önceki dönem belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen'in ailesine, mevcut belediye başkanı Ayşe Ünlüce'den de taziye mesajı geldi. "SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM" Ünlüce, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Hocamız Yılmaz Büyükerşen'in sevgili kardeşi Güzin Büyükerşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta değerli Hocamız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

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