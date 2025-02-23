Eski Merkez Bankası Başkanı ve milletvekili Durmuş Yılmaz, Uşak’ta Kışladağı Altın Madeni’ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜPRAG tarafından işletilen madencilik faaliyetinden devletin gelirinin oldukça düşük olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Haftalık 150 kg altın üretildiği iddia ediliyor. Yılda 40 hafta çalışıldığı varsayılırsa, toplam yıllık üretim 6 ton altın eder. 2006’dan 2025’e kadar yaklaşık 114 ton altın çıkarılmış olabilir. Devletin toplam payı en iyimser tahminle bu üretimin yalnızca yüzde 10’u. Kalan yüzde 90’lık pay ise şirketin elinde.”

Türkiye’de 2 milyon 400 bin hektar ekilebilir alanın tarım dışı kaldığını vurgulayan Yılmaz, “Tarıma verilen destek artırılsa, çevreye zarar vermeden daha büyük bir kazanç elde edilebilir” dedi. Uğur Mumcu’nun “vurulduk ey halkım” sözlerine gönderme yapan Yılmaz, “Soyuluyoruz ey halkım” ifadelerini kullandı.