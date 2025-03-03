Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yürütülen ekonomi politikaları sayesinde enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şubat ayında aylık fiyat artış hızının yavaşladığını ve yıllık enflasyonun yüzde 39,05 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Özellikle mal fiyatlarındaki enflasyonun düşük seyrettiğini, ocak ayında yüksek seyreden hizmet fiyatlarında ise belirgin bir azalma yaşandığını kaydeden Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış hızının da gerilediğini ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 25,2'ye düştüğünü aktardı.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin ekonomi programının temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Üretici enflasyonundaki ılımlı seyir, tüketici fiyatlarına da olumlu yansıyor. Fiyatlama davranışlarında normalleşme süreci devam ederken, talepte dengelenme enflasyonun düşüşüne katkı sağlıyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri gerilemiş durumda. Bu süreçte, reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliğin artması ve vatandaşın alım gücünün yükselmesi için çalışmalarımız sürecek. Enflasyon tek haneli seviyelere düşene kadar kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.