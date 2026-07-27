Feyyaz Uçar’ın sunduğu F90 programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, sinema salonlarının yeniden hareketlenmesi gerektiğini belirterek yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, “Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri almalıyız” ifadelerini kullandı.

OYUNCU KADROSU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yılmaz Erdoğan’ın açıklaması, Vizontele hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Projenin oyuncu kadrosu, senaryosu ve çekim takvimine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

2001 yılında başlayan ve 2004'te Vizontele Tuuba ile devam eden serinin üçüncü filmiyle nasıl bir hikayeye yöneleceği şimdiden merak konusu oldu.

Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği 2001 yapımı ilk film, 1960’ların sonunda Van’ın Gevaş ilçesine televizyonun gelişini mizah ve dram unsurlarıyla anlatmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Deli Emin karakterinin yanı sıra Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Zeki Alasya ve Erdal Tosun gibi oyuncuların yer aldığı yapım, Türk sinemasının sevilen klasiklerinden biri haline geldi.

Serinin ikinci filmi Vizontele Tuuba ise 2004 yılında vizyona girdi. 1980 darbesi öncesindeki siyasi ve toplumsal atmosferi konu alan filmde, Ankara’dan bir Anadolu kasabasına sürgün edilen fotoğrafçı Tuuba’nın hikayesi üzerinden daha dramatik bir anlatı sunuldu.