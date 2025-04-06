

'Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Evliya Aykan, ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı.

Programdan ayrılmasının ardından 'Behzat Ç.'nin yeni sezonunda rol alan Aykan, 178. bölümle 'Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönmüştü.

Evliya Aykan, dönüşündeki en büyük etkinin seyirciyi özlemesi olduğunu söylemişti:

"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."

Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuk olan oyuncunun yaptığı açıklamalar güdem oldu.

Aykan, Yılmaz Erdoğan için "Beni hiç sevmedi" dedi. Hatta programa ilk katıldığında kendisini kovduğunu açıkladı.

"Van Devlet Tiyatrosu'na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun' demişti. Haklıydı" diyen Aykan, daha sonra katıldığında Erdoğan'ı çok şaşırttığını söyledi:

"Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM'de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan '10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak' dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, 'Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun' dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı."