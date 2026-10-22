Oyuncu Ekin Türkmen, Sibel Arna’nın programına konuk oldu. Kariyeri ve birlikte çalıştığı isimler hakkında konuşan Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine sık sık takıldığı konuyu açıkladı. Ünlü oyuncu, Erdoğan’ın kendisine yönelik esprisini aktarırken usta oyuncunun sahneye hazırlanma biçimini de anlattı.

YILMAZ ERDOĞAN’IN TAKILDIĞI KONUYU ANLATTI

“Ekmek Teknesi” ile hafızalara kazınan Ekin Türkmen, son olarak “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin kadrosunda yer aldı. Sibel Arna’nın konuğu olan oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine yaptığı espriyi şu sözlerle anlattı:

“Oyuncu olarak da şey şakası yapar bana çok. ‘Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim’ diye. ‘Hiç kullanmıyorsun’ der yani. Ben yeni yeni biraz şey yapıyorum. Normalde de öyle bir kadınsın, kullanmıyorsun diyor.”

“SANKİ RUH ÇAĞIRIYOR GİBİ”

Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu da değerlendiren Türkmen, usta ismin konsantrasyonuna vurgu yaptı. Çekimler sırasında oyuncuların zaman zaman dikkatinin dağılabildiğini söyleyen Türkmen, Erdoğan’ın karaktere geçişini ise şöyle anlattı:

“Konsantrasyonu çok yüksek. Yani şöyle aralarda biz dağılabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Yılmaz Hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi. O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda çıkabiliyor.”