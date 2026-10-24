Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, "Organize İşler: Karun Hazinesi" yapımındaki kam davulu sahnesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilmişti. Ünlü oyuncu ve yönetmenin bu kez X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

KAM DAVULU SAHNESİ TARTIŞMA YARATTI

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından tartışmalarla gündeme geldi. Yapımda kam davulunun kullanıldığı sahne, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Eski Türk inançlarıyla ilişkilendirilen kam davulunun, suç ve eğlence unsurlarının bir arada işlendiği bir sahnede yer alması, kültürel sembollerin kurgu eserlerde nasıl temsil edildiğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi.

X HESABININ ASKIYA ALINMA NEDENİ BİLİNMİYOE

Hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Hesabın yeniden erişime açılıp açılmayacağına ilişkin de net bir bilgi paylaşılmadı.