Oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, bu kez sanat dünyasındaki çalışmalarıyla değil, futbol sahasındaki girişimiyle gündemde. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kurduğu Düşbelen Spor Kulübü’nde teknik çalışmalara da katılan Erdoğan, özellikle köy okullarında futbol oynayan ancak lisansı bulunmayan çocukları yetiştirmeyi hedefliyor. Ünlü sanatçı, futbolun altyapısına yaptığı yatırımı ve kulübün kuruluş hikâyesini katıldığı televizyon programında anlattı.

ÇİFTLİĞİNDE BAŞLADI, KULÜP KURMAYA KADAR UZANDI

Yılmaz Erdoğan’ın futbol tutkusu, Köyceğiz’deki çiftliğinde yıllardır düzenlediği futbol turnuvalarıyla şekillendi. Bu ilgisini daha kapsamlı bir projeye dönüştürmek isteyen Erdoğan, geçen yıl Düşbelen Spor Kulübü’nü kurarak Muğla futboluna adım attı.

Kulübün sahibi olmasının yanı sıra teknik çalışmalarda da görev alan Erdoğan, C antrenörlük lisansına sahip olduğunu belirtti. Futbolun altyapısına odaklanan ünlü sanatçı, lisanslı futbol oynama fırsatı bulamayan çocukların keşfedilmesini ve yetiştirilmesini amaçlıyor.

“MUĞLA YÖRESİNDE FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLAR BENİM ÇOCUKLARIM”

Futbol üzerine ciddi biçimde düşündüğünü ve bu alana mesai harcadığını söyleyen Erdoğan, kulübün çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“Köy okullarının bahçelerinde, lisansı olmayan çocukları yetiştiriyoruz. Futbol üzerine çok düşündüm ve ciddi bir mesai harcıyorum. Teknik direktör olarak hayallerim ve hedeflerim var. Antrenör C lisansım da mevcut. Kulüp için en alt seviyedeyim ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bütün Muğla yöresinde futbol oynayan çocuklar benim çocuklarım. Her geçen gün sayıları artıyor, rakiplerimizde de bizim çocuklarımız. Ben, altyapının en temel noktasında çalışıyorum.”

OKUL SONRASI ANTRENMAN, HAFTA SONU MAÇ

Düşbelen SK’da çocukların futbol eğitimleri okul sonrasındaki antrenmanlar ve hafta sonu oynanan maçlarla sürdürülüyor. Erdoğan, gençlerin sportif gelişimine katkıda bulunmayı öncelikleri arasında görüyor.

Köylerde ve okullarda futbol oynayan çocuklara ulaşmayı hedefleyen proje, genç yeteneklerin gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

“SKOR ÖNEMLİ DEĞİL, HEPSİ KARDEŞ KULÜPLER”

Düşbelen SK’nın 5-0 kazandığı maçın ardından da açıklamalarda bulunan Yılmaz Erdoğan, karşılaşmanın sonucundan çok çocukların gelişimine ve kulüpler arasındaki ilişkilere önem verdiğini vurguladı.

Ünlü oyuncunun “Hepsi kardeş kulüpler, skor önemli değil” sözleri, altyapı futboluna bakışını da ortaya koydu. Erdoğan, futbol çalışmalarını yalnızca maç kazanma hedefiyle değil, çocukların gelişimine katkı sağlama anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor.