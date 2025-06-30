Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen ve burada kurduğu film platosunda birçok yapıma ev sahipliği yapan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, ilçede bir futbol kulübü ve futbol sahası açtı.

Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahası spor ve sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla açıldı. Açılışa Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ, Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Kenan Doğulu, Beren Saat ve Belçim Bilgin gibi spor ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

'HOCAM BUNLARIN ÇİRKEFLİĞİ'

Sahanın açılış kurdelesini Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılmaz Erdoğan, Fatih Terim ve ünlü isimler kesti. Açılışın ardından Düşbelen Spor-Altınordu U11 ve U14 takımları arasında dostluk maçı oynandı. Ünlü futbolcular ve sanatçılar da özel maçta karşılaştı.

Açılışta oynanan özel maça Fatih Terim ile Volkan Demirel arasında geçen diyalog damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şu diyalog yaşandı.

Fatih Terim: 'Arkadaşlar, bir tanesi ofsayt değil biliyor musun?'

Volkan Demirel: Hocam bunların çirkefliği!

Fatih Terim: Yok bir tanesi değil.

Terim'den Kıvanç Tatlıtuğ'a: Gelsene kardeşim bir şey konuşacağız!

Kıvanç Tatlıtuğ: Hocam ben sağlıkçı değil miydim bugün?

Terim: Yok!

'SAHA FİKRİ HEP AKLIMDAYDI'

Açılışta konuşan Yılmaz Erdoğan, futbol tutkusunun çocukluk yıllarından beri sürdüğünü belirtip, "Futbol aşkı, insanın içinde başlayınca bitmiyor. En alttan başlamak istedim. 2-3 yıl önce teknik direktörlük lisansı almıştım. U11 takımıyla çalışmaya başladık. Şampiyonluk yaşadık, kupamız da var ama bu saha fikri hep aklımdaydı" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Herkes altyapı çok önemli diyor, ben de önem verdim. Çocuklara alan tanınsın istedim. Her gün gelip çocuk gibi bakıyorum buraya. Hayatımda böyle bir zemin görmedim. Ben taşların üstünde futbol oynamış biriyim. Bu sahayı görünce insan gururlanıyor. Çocukları yakın köylerden, okul bahçelerinden topladık. Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok. Önemli olan onlara alan tanımak. Bu girişimin örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.