Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve rol aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alan kam davulu sahnesi tartışma yarattı. Kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, Türk ve Orta Asya kültüründeki manevi anlamı nedeniyle eleştirilere neden oldu. Tepkilerin ardından Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

KAM DAVULU SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Türk ve Orta Asya geleneklerinde önemli bir yere sahip olan kam davulu, şaman kültüründe kullanılan ve manevi anlam taşıyan sembollerden biri olarak biliniyor. Dizide bu nesnenin yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

YILMAZ ERDOĞAN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan tartışmaların ardından GÖK-DER yöneticileriyle görüşen Yılmaz Erdoğan, açıklamasında kam davulunun kullanımındaki hassasiyeti bilmediklerini belirtti. Bunun bir bilgi eksikliğinden kaynaklanan özensizlik olduğunu kabul eden Erdoğan, hem dernek yöneticilerinden hem de kırılan izleyicilerden özür diledi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Görüşmede kendilerine, kam davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim.

Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim. Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum. Kamuoyuna sevgiyle duyurulur."