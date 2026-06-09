Son olarak rol aldığı ve senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan, yoğun çalışma temposunun ardından yeniden Köyceğiz’deki yaşamına döndü.

Bir süredir Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evinde yaşayan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü isim, bahçe işleriyle ilgilendiği ve köpekleriyle vakit geçirdiği kareleri, “Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına” notuyla yayımladı.

Geçtiğimiz günlerde de Köyceğiz pazarından alışveriş yaptığı anları paylaşan Erdoğan, doğal yaşamdan kesitler sunmaya devam etti.

ORGANİK TARIMA YÖNELDİ

Daha önce Köyceğiz’e yerleşme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’daki yaşamının büyük ölçüde trafik ve şehir temposu arasında geçtiğini belirterek, çalışma düzenini de bölgeye taşıdıklarını ifade etmişti.

Çiftlikte buğdaydan susama kadar çeşitli ürünlerin ekildiğini söyleyen Erdoğan, tarımsal faaliyetlerle yakından ilgilendiklerini dile getirmişti.

Portakal, mandalina, limon, zeytin ve greyfurt ağaçlarının bulunduğu geniş arazide üretim yapan bir ekiple çalışan sanatçı, şehir hayatından uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.