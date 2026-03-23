Türk müziğinin renkli isimlerinden Yılmaz Morgül, hayatının en acı kaybını yıllar sonra gözyaşlarıyla anlattı. Henüz 17 yaşındayken evlilik hazırlıkları yapan ablası Perihan Morgül, trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Morgül, bu acı olaydan ilham alarak yazdığı “Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini, genç kadınlara mesaj vermek için bestelediğini söyledi.

YILLARDIR SAKLADIĞI SIR

2003 yılında gündeme gelen ve uzun yıllar faili meçhul kalan olay, aslında bir cinayetle sonuçlanmıştı. Ablasının hayatını kaybetmesine yol açan kişi, evlilik hazırlıkları yaptığı adamın eski eşiydi ve 24 yıl hapse mahkum edildi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konk olan Morgül, bu trajik olayı yıllarca sakladığını belirterek, artık bunu paylaşmak zorunda hissettiğini dile getirdi:

“Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam cinayete kurban gitti, sevdiği insan yüzünden. Hep kendimi güldürmeye çalışan bir insanım, hayat enerjimi böyle tutmaya çalışıyorum.”

''CİNAYETE KURBAN GİTTİ'' İDDİASI

Morgül şu sözleri söyledi:

Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam evlilik hazırlıkları yapıyordu; sözlendi ve nişanlandı, 19 yaşındaydı. Ama bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım. Bu şarkı sözünü yıllar önce yazmıştım, daha yeni besteledim. Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye…

ANNEM ABLAMIN ÜZÜNTÜSÜNDEN ZONA OLDU

Ünlü şarkıcı, annesinin yaşadığı acıyı da paylaştı:

“Annem her gün ağlıyordu. Üzüntüsünden zona aldı. Evlatlarınıza çok sıkı sarılın, sevginizi verin. Biz babasız büyüdük. Kimse büyük konuşmasın.”

Morgül, bu sözlerle hem kendi aile acısını hem de hayranlarına önemli bir mesajı aktarmış oldu.

ŞARKISINA İLHAM OLDU

“Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini yıllar önce yazdığını ve şimdi bestelediğini açıklayan Yılmaz Morgül, şarkının genç kadınlara bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

“Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye yazdım. Ablam bana hep ‘yıldızım’ derdi. Perihan ablamı çok severdim.”

NE OLMUŞTU?

2003 yılında magazin basınında yer alan haber şu şekilde: Yılmaz Morgül, 18 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği bilinen ablasının, cinayete kurban gittiğini açıkladı: ‘‘Ablamın ölümü yıllarca faili meçhul bir cinayet olarak kaldı. Ablam o zaman 17 yaşındaydı ve konservatuvar öğrencisiydi. O zamanlarda tanıştığı biriyle sözlenmişti. Cinayet sonrası evlilik hazırlıkları yaptığı adamın eski eşinden şüphelenildi. Ancak kadın inkar etti. 11 sene önce, kadının kızı olayı anlatarak cinayeti aydınlattı. Kadın 24 yıl hapse mahkum edildi. Hálá hapiste.’’