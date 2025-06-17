SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, İsrail-İran çatışmalarını değerlendirdi.

'PSİKOLOJİK AÇIDAN HER ŞEY BİTTİ'

"Bir kere Tel Aviv'den görüntü var ama İran'dan hiç görüntü yok. Bu bile İran'ın neden kazanamayacağının kanıtı. Medya yok internet yavaş. İran'dan hiçbir görüntü alamıyoruz biz. 24 saat Tel Aviv, Hayfa reklamı yapıyorlar her yerde. Bu bile psikolojik açıdan her şeyin bittiğinin resmi."

'KOZMİK ODANIN NEDEN SOYULDUĞUNU DÜŞÜNELİM'

"Kozmik Oda'nın neden soyulduğunu Türk Milletinin şu anda düşünmesi lazım. Balyoz-Ergenekon ile TSK'nın kurmay zekasının neden yok edildiğini düşünmesi lazım. İran'da ilk mermide Genelkurmay Başkanı gitti. Nasıl yaptılar bunu. İçeriye adam yerleştirerek. Bu belli ki iktidarını korumaya çalışan mollalarla gerçek Pers diyeceğimiz yurtsever İranlılar bir durumu var. Bana sorarsan İsrail'e yurtsever İranlıları temizletiyorlar."

'BALYOZ DAVASINDA KURŞUN ATMADAN KURMAY ZEKA İMHA EDİLDİ'

"Balyoz davası ile Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ihaneti nedir derseniz Balyoz davasıdır. TSK'nın omurgasını ve önümüzdeki 20 yılın komuta kademesini, en iyi yetişmiş kurmay zekasını mermi sıkmadan imha ettiler. Türkiye'nin kozmik odasını mermi sıkmadan satın aldılar. Şimdi bakalım İsrail'e. Adam bunları yapabilmek için yıllarca uğraştı. Bizde tık diye aldı gittiler. Ülkede neredeyse yurtseverden fazla vatan hainin var. Amerikan ajanı takkeli casuslar gördük bu ülkede. Kimisi savcı kılığında çıktı kimisi general kılığında çıktı ama aslında neydi gördük. CIA casusları idi. Hepsi bindiler ABD'ye gittiler. Herkesin kendine şu soruyu sorması lazım. Hayata Ankara penceresinden bakmak lazım. Mezhep penceresinden değil. Hamas lideri ölünce yas ilan ediliyor Hizbullah lideri ölünce yas falan yok."

'MOSSAD ÇOK GÜÇLÜ'

"MOSSAD çok başarılı bir teşkilat. Avantajları da var. MOSSAD ana dili gibi farsça öğrenip İran'da faaliyet yapar. Ana dili gibi Türkçe öğrenip Türkiye'de faaliyet gösterir. Sen bir İranlı olarak İbranice öğrenemezsin. Dünyanın herhangi bir yerinde İbranice öğrenmeye kalktığında İsrail istihbaratı seni fişler. İbranice öğrenip gidip İsrail içinde faaliyet gösterme şansın yok. MOSSAD dediğimiz örgütün en büyük gücü insana dayalı istihbarattır. Bilgiyi insandan alır bunun içinde hedef ülkeye insan monte eder. MOSSAD'ın en büyük başarısı bu. Kendi vatanına ihanet etmeyen kendi vatandaşını koruyan bir irade var burada."

'İLK MERMİDE GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ'

"Ben askerlikten anlamam ama gazetecilikten anlarım. Harp uzmanı kurmay subaylarla konuştum. Bana söyledikleri şu "Dünya harp tarihinde ilk mermide Genelkurmay Başkanının öldüğü bir harp yok. İlk mermide bunu yapmak her şeye hakimim demek. Bundan sonrası teferruat"

'İRANLILAR 3 GÜN SONRA UYANDI'

"Tahran'a dron fabrikası kurmuş adam. Parça parça getirmiş Tahran'da üretmiş. Operasyondan 3 gün sonra uyandı İranlılar. Senin Tahran'da bu kadar yüksek riskli operasyonu sıfır hata ile yapabilmen için ve o dronelar sayesinde 200 uçak ülkesine geri dönüyor. Tatbikatta bile görev zayiatı olur. Bu operasyonda sıfır kayıp. Yani bu savaş bitmiş."

'BİR YILLIK HAZIRLIK GEREKİYOR'

"Bunların elit askerleri var. Özel Kuvvetler gibi. Bunlar omuzdan atılan güdümlü füzelerle İran'ın her tarafına girdi. Havadan vurman için yerde adamın olması lazım. Adamın yatak odasını vurdular. Bunu özellikle yapıyor. Bunları yapabilmen için en az bir yıllık bir planlama gerektirir. Harp zekasına sahip ve organizasyon gerektirir. Bunu yapabilmen için senin Elon Musk uydusunu da kullanman lazım."

Maske dağıtamadın da neyin İsrail'inden İran'ından bahsediyorsun. Gençler hatırlamaz Körfez Savaşıydı. Amerikalılar o zaman da Saddam'ı böyle köpürtüyordu kimyasal silah var diyerek. Bizim medyamızda en önde ABD propagandası yapıyor. Halk paniğe kapıldı. Tüm gün her yerde aynı şeyler söyleniyordu. Saddam Ankara'yı İncirliği vuracak falan diyorlar ama vatandaşa karşı hiçbir önlem yok. Vatandaş ne yaptı, tavuk dedektörü buldu. Herkes kapı önüne tavuk bağlasın. Sabah kalktığımız tavuk ölmüşse kimyasal silah tehdidi var dediler. Herkes kapısına tavuk bağladı. Aradan geçmiş 30 yıl. Yine sınırımızda nükleer tesis var diyorlar. Türkiye'de yine önlem yok. Türk Milletini düşünmedikten sonra neyin medyasısın sen ya."