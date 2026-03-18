Türkiye'nin kırılmaz kalemi SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bağlandığı Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de şu ifadeleri kullandı:

'SEYİT MERMİYİ SIRTLARKEN ORDU KOMUTANI ALMANDI'

"- Çok özel bir gün 18 Mart tarihçilerimiz ve emekli subaylarımız çok güzel anlatıyorlar ama bir gazeteci olarak ben de anlatmak isterim. Çanakkale Boğazını geçebilmek için kıyılarımızı dövüyorlardı. Mecidiye Tabyasında ağır bir hasar vardı. Topa mermi yüklediğimiz vinç parçalanmıştı top susmuştu. Çaresizlik ölümden ağırdı. O meşhur efsanevi kahramanımız Seyit'n teslim olmaya niyeti yoktu. Hepimizin hafızasına kazınan fotoğraftaki gibi mermiyi sırtladı. Ağır ağır tırmandı topu yerleştirdi. Ocean Zırhlısını boğaza gömdü. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz ama bundan sonrasını kimse anlatmıyor.

- Seyit bu mermiyi sırtına yüklerken ordu komutanımız Almandı, İstihbarat komutanımız Almandı, istihkam komutanımız Almandı. Genelkurmay İkinci Başkanımız Almandı. Bütün bu omzu kalabalık rütbeleri elaleme verince top mermisini taşıma görevi bizim gariban Seyit'e kaldı. Mayın gemimiz Nusrat, Alman malıydı. Mayınlar Alman malıydı. Seyit'in taşıdığı bu mermi Alman malıydı. Seyit'in efsane fotoğrafı Alman Ordusunun Alman fotoğrafçısı çekti. Seyit'in sırtındaki top mermisi değil, akıldan bilimden uzaklaşmış, teknolojiden uzaklaşmış, dünyanın farkında olmayan kendisini kurtarmak için yabancıdan medet uman liyakatsiz kafanın yüküydü Seyit'in sırtındaki."

'BUGÜN DE PATRİOTLAR ALMANYA'DAN GELİYOR'

"Bakın bugün 18 Mart. Türkiye'ye yerleştirmek üzere Patriotları Almanya'dan getiriyorlar. Tarihten ibret alınmadığının hazin bir fotoğrafıdır bu. 111 yıl sonra Çanakkale Zaferi yıl dönümünde memleketi korumak için Almanya'dan füze getiriyorlar. Gerçekten çok hazindir."

'SAVAŞI ÜÇ YIL ÖNCE KAZANMIŞTIK'

- Naçizane bir katkı daha yapmak isterim. Çanakkale Savaşı'nı iki bölüm halinde kazanıldığı anlatılıyor. 18 Mart'ta deniz ikinci bölümde karada kazanıldı. Doğru ama eksik ta 3 yıl önce 1913'te kazandık.

- Mustafa Kemal Trablustan yeni dönmüştü. Kısa süreliğine Çanakkale Boğazına atandı. Kader onu Çanakkale'ye getirmişti. Çanakkale'yi üç yıl önceden inceleme fırsatı elde etti. Özellikle gençler altını çizerek dinlesin."

'ATATÜRK'ÜN ANALİTİK ZEKASI İLE KAZANDIK'

"- 3 Bin yıl önce Troya Savaşının yaşandığı yerleri karış karış dolaştı. İlyada'yı okumuştu. Homeros'un mitolojik destanındaki yer tariflerini keşfetmeye çalıştı. Karadan ve denizden saldırı noktalarını o günkü konumları ile karşılaştırdı. Krokiler çizdirdi. Ya milattan önce 334'te Büyük İskender'in Asya seferini inceledi. Ordusunu Çanakkale Boğazı'ndan geçirmişti İskender. Mustafa Kemal o geçiş güzergahını inceledi. Boğazı tekne ile geçti. Büyük İskender neden bu noktayı seçmiş olabileceğine dair coğrafi notlar tuttu. Yıllar sonra 300 Spartalı filmine konu olan Termofil savaşından haberdardı. Tümülüs'ü ziyaret etti. Bakın Troya'nın planlarını yerinde inceleyen Mustafa Kemal, üç yıl sonra 1915'te yeniden Çanakkale'ye geldi. Aciz Saray yönetimi ve ordunun teslim edildiği Alman paşalar orduyu adım adım felakete sürüklerken Mustafa Kemal ne yapacağını nerede yapacağını nasıl yapması gerektiğini işgalcinin nereden çıkacağını kafasında kurgulamıştı. Anafartalar dediğimiz yer rüzgara karşı çok rüzgar alan yer demekti. Anafartalar Kahramanının emperyalizmin rüzgarına karşı durduğu yer coğrafyanın sözlük anlamına tam olarak oturuyordu.

- Çanakkale zaferi hamasetle değil Mustafa Kemal'in analitik zekası ile kazanıldı. Bugün bakıyoruz o kadar ağır bir cehaletle karşı karşıyayız ki, "Çanakkale'yi evliyalar sayesinde kazandık" diyen tarikatçılara teslim ettiler Milli Eğitimi. Hiç utanmadan Mustafa Kemalsiz Çanakkale kutlamaya çalışıyorlar."