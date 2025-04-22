SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

'MÜMTAZER TÜRKÖNE'NİN İNSAN İÇİNE ÇIKMAMASI LAZIM'

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Mümtazer Türköne'nin erken seçim açıklaması ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları yorumladı.

"Mümtazer Türköne gibi birinin insan içine çıkmaması lazım. FETÖ kepazeliklerinden hapse girdi. Ülkücü tarafı var bir ara eşi AKP milletvekiliydi kendisi FETÖ'cü idi. Bunlar çıkıyorlar sanki otorite gibi toplumu meşgul ediyorlar. Muhalif kanallarda bazı tahta kafalı arkadaşlar var. Bahçelinin danışmanı diyorlar. Türkiye'de Bahçeli'nin adamını hapse atabilirler mi?"

'ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ORTADAN KALKTI'

"İki gündür erken seçim mi olacak falan. Kardeşim CHP kurultayı yapıldığından beri Türkiye'de erken seçim ihtimali ortadan kalktı. Herkes diyor ki, 'Anketler yayınlanıyor. AKP oyları düştü MHP oyları düştü.' Evet ama şu anda Bahçeli ve asrın liderimiz muhtemelen siyasi tarihlerinin en az oy oranına sahipler ama iktidarlarının en güçlü dönemini yaşıyorlar."

'AKP'NİN OYU DÜŞÜK AMA EN GÜÇLÜ DÖNEMİ'

"Bunu görmezsek doğru sonuca varamayız. İsveç'te falan olsak hayret edebiliriz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını zart diye hapse attı adam. Kimse itiraz edebiliyor mu? Hukuk var mı? Polis var mı? Hiçbir şey yok! Daha ne güçlü olacaksın. Türkiye'nin belediye başkanları açısından en yüksek oyu alan kişiyi İstanbul'u 3 kere kazanmış kişiyi, tüm kabine İstanbul'a gelip kazanmış İmamoğlu'nu hapse attılar. Ben AKP'nin yüzde 34'ün çok altına indiğini düşünüyorum. Oy oranları çok düşük ama iktidarlarının en güçlü en rahat dönemlerini yaşıyorlar."