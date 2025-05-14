Gazeteci Yılmaz Özdil SÖZCÜ ekranlarında yayımlanan 'Kırmızı Beyaz' programında şu ifadeleri kullandı:

'BU ADAM BANA PKK'LI DEDİ'

"Süleyman Soylu meddah gibi adam. Bu inanılmaz... Daha önce Tayyip Erdoğan'a da 'ben bunun hurdasını çıkaracağım' demişti. Mansur Yavaş'a terörist demişti. Soylu İçişleri Bakanıyken bana PKK'lı dedi ya... Ya benim devlet övünç madalyam var. Üstün cesaret feragat madalyam var. Bana bile PKK'lı dedi bu adam.

'NEYİNE GÜVENELİM...'

Ülkeyi yönetenlere karşı neden güven problemi duyuyoruz işte bu yüzden. 'Hayatımda bir tane bile güvenlik makalesi okumadım, beni bu göreve getirdiler öğrenmeye çalışıyorum' diyen adamı İçişleri Bakanı yaparsan böyle olur. Karşımızda 40 senedir PKK gibi yıkıcı bir örgüt var. Sonra da neden güvenmiyorsunuz diyorlar? Neyine güvenelim ya...

'YERLİKAYA DA HABUR REZALETİNİN VALİSİ'

Sonra bu gitti, Ali Yerlikaya geldi. Mutlaka vatanını milletini seven bir insan hiç şüphesiz. Ama Ali Yerlikaya Habur rezaletinin valisi. PKK'lılar Habur'da üniformalarıyla geldi. Şimdi neyine güvenelim? Bundan önceki İçişleri Bakanına bakıyoruz para kasaları görüyoruz ondan da öncekine bakıyoruz FETÖ rezaletinin bakanı olduğunu görüyoruz. Öbür bakana bakıyorsun 'beni gördüğünde çok sevindiysen takla at da göreyim, biber gazımız organiktir' diyen bir adam görüyoruz Siz nasıl İçişleri Bakanısınız?"

'MAKALE BİLE OKUMADIM' DİYE GURURLANIYOR'

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık dediğimiz adamlar 40 yıldır dağdalar. Hayatları Türkiye'ye yönelik düşmanla geçmiş. İnsanları öldürdüler, karakolları okulları bastılar. Biz İçişleri Bakanı getiriyoruz sonra çıkıp 'hayatımda makale bile okumadım' diye gurur duyuyor. Sonra biz bu süreçte soru işaretleri mi var dediğimizde 'sen terör mü istiyorsun' deniyor. Öyle olmuyor.

'MEDDAH GİBİ ADAM'

İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede biz güvenlik politikalarına nasıl güvenelim ya... Şu anki Milli Savunma Bakanımıza ve ondan önceki Hulusi Akar'a baktığımızda da eleştirirsin ama Genel Kurmay Başkanı olmuş adamın Milli Savunma Bakanı olmasında bir anormallik yok. MİT müsteşarını getirip Dışişleri Bakanı yaptıklarında da yadırganacak bir durum olmuyor. 'Adamın işi bu' diyorsun. Ama Türkiye'nin güvenliği ile ilgilenen adamlara, adama bakıyorsun, 'meddah' gibi adam..."