MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen ekim ayında başlattığı ‘yeni süreç’te, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı İstanbul’da kamuoyu ile paylaşıldı.
Beştepe’nin Aksakallısı Yıldırım, pazarlığın ipucunu bir gün önce verdi. APO şovuna her kesimden büyük tepki yağdı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, trafik ışığının kırmızısına Ay-Yıldızı, bilboardlara Türk Bayrağı yansıttı. Zafer Parti'si, parti bayrağını yarıya indirdi.
İYİ Parti de, “Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” pankartı astı.
En çarpıcı tespit gazeteci-yazar Yılmaz Özdil’den geldi. Özdil, “Irak Kürdistan’ı birinci çinko. Suriye ikinci çinko. Türk milletinin gözünün içine baka baka tombalayı izlettiler” dedi. Sosyal medyada da şehitlerimizi minnetle anan mesajlar paylaşıldı.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: Kadere bak. Neredeeeen nereye. Utanın utanın. Allahtan korkmaz, Milletten utanmazlar... Türkiye’yi Türk’süzleştirmeyeceğiz, Türk vatanını böldürtmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Vatan sana canım feda. Türk Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerikadır.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat: Umarım bundan sonra hiçbir anne ağlamaz. Ölüm bile sustuysa Barış’ı konuşma zamanı. görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yok.
ÖZDİL’DEN ‘TOMBALA’
Milli Merkez Sözcüsü Ufuk Söylemez: Türk Milleti için kara bir gün yaşıyoruz.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Bu süreç TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir.
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu: Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan
Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil: Irak Kürdistan’ı birinci çinko, Suriye Kürdistan’ı ikinci çinko, Türk milletinin gözünün içine baka baka tombala’nın canlı yayınını izlettiler.