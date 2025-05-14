Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı metindeki ifadeler tartışılmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında gündemi yorumladı.

PKK'nın silah bırakma kararının perde arkasına ilişkin dikkat çeken detayları açıklayan Özdil, söylenmeyen bazı vurgular olduğunu ve bu kararda bir güven programı olduğunu belirtti.

"GÜVEN KONUSUNDA PROBLEMİMİZ VAR"

Gündemi yorumlayan Özdil'in dikkat çeken yorumları ise şöyle oldu:

"Güven konusunda problemlerimiz var. Güvenmememiz için çok dramatik şeyler yaşadık çünkü. Devletin kurumları var... Eski Türkiye'de de bu kurumlar vardı, oraya güven vardı. Elbette siyasetçilerin emrindeydi ama siyasetçilerin oraya koyduğu insanlar değildi.

Mesela MİT Müsteşarı. milletvekili de olabilir şu an da bir müsteşarımız zaten Dışişleri Bakanı. Partinin adamı olmuş oluyor o halde. Bu yüzden Meclis'teki 4 parti de tamam dese bir güven problemi ortaya çıkıyor. 'Acaba bunlara bir söz verildi mi?' sorusu sorulduğunda küfür kıyamet ve linç...

"PKK'LI DEDİĞİN CHP'YE İTİRAZ EDİYOR DİYE KIZIYORSUN"

3 gün önce CHP'ye terörist ya da PKK'lı diyorsun. Şimdi de PKK'ya itiraz ediyor diye kızıyorsun. Bu da komik oluyor. Zamanla anlaşılması gerekiyor bazı şeylerin. Güven konusunda şüphe duyulmaması gereken tek parti de DEM Parti. Kurulduğu günden beri aynı vaatlerle aynı oyu istiyor. Diğer partileri düşündüğümüzde de güven problemi ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsıyor bu parti.

"SÖYLENMEYEN SAKAT BİR ŞEYLER VAR"

Geçmiş dönemde çok yalpalanmalar yaşandı. Geçmiş dönemde yapılan hataların kabul edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin varlık sebebi olan Lozan'ı savunduğunda da şimdi vampir diyorlar. Böyle olunca da söylenmeyen 'Söylenmeyen sakat bir şeyler olabilir mi' diye soruyorsun. Bu soykırım ve Lozan meselesine itiraz edecek misiniz sorusu sorulduğunda sana küfür etmeye başlıyorlar. Güven problemi de daha çıkılmaz bir hale geliyor. "