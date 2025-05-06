SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet'in geçtiğimiz cuma günü hutbede "kız ve erkek arkadaşlığı zinaya yol açar" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

"ADAM KAYNANAYI HAMİLE BIRAKTI YAHU"

"Zinanın panzehiri evlilik tabi. Dün gördük yani adam kaynanayı hamile bırakmış yahu böyle bir şey olabilir mi? Bunlar ne kadar ilkel açıklamalar ya. Dünyada bu kadar geri kalmış bir zihniyet hangi coğrafyada var. Kadın erkek arkadaşlığı zinadır diyen bir kafa bu. Atatürk'e lanet okuyan kafadan da ancak bu çıkar."